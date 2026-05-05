Antalya Muratpaşa’da yaşanan olayda iki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından boğularak öldürüldü. Şüphelinin “çocukları vereceğim” diyerek çağırdığı ortaya çıktı.

OLAY MURATPAŞA’DA MEYDANA GELDİ

Antalya Muratpaşa’da eski eş cinayeti olarak kayıtlara geçen olay, 11 Eylül 2025 gecesi bir apartman dairesinde yaşandı. İki çocuk annesi Hanım Biçer, kısa süre önce taşındığı evde eski eşi Hızır Çelik ile bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Çelik, Biçer’i önce eşarpla boğdu, ardından yastıkla yüzünü kapatarak hayatına son verdi. Olay sonrası apartmanda herhangi bir müdahale olmadığı, cinayetin içeride gerçekleştiği öğrenildi.

“ÇOCUKLARI VERECEĞİM” DİYEREK ÇAĞIRDI

Olayın en dikkat çeken detayı ise şüphelinin cinayet öncesi söylediği sözler oldu. Maktulün ağabeyi Resul Biçer, kardeşinin olaydan önce eski eşi tarafından “Gel, çocukları vereceğiz” denilerek çağrıldığını söyledi.

Ağabey Biçer, kardeşinin bu görüşmeye hazırlanırken çocukların sevdiği yiyecekleri dolaba koyduğunu belirtti. Bu detay, olayın planlı olup olmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

16 SAAT SONRA İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından Hızır Çelik’in evde bir süre kaldığı, yaklaşık 3 saat sonra evden çıktığı öğrenildi. Şüpheli, olaydan yaklaşık 16 saat sonra maktulün kardeşini arayarak “Eşimi öldürdüm, teslim olacağım” dedi.

Daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi’ne giderek teslim olan Çelik, ilk ifadesinde aralarında maddi konular nedeniyle tartışma çıktığını öne sürdü.

“GÖZÜM KARARDI” SAVUNMASI

Tutuklanan şüpheli Hızır Çelik, mahkemede verdiği ifadede “gözüm karardı” diyerek cinayeti işlediğini söyledi. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Antalya’da yaşanan bu olay, eski eş şiddeti ve kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.