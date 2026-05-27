MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Düzenlenen anma programında konuşan Bahçeli, şehadet kavramının inançlarındaki yerine ve üstlenilen görevlerin sorumluluğuna vurgu yaptı.

ŞEHADET TÜKENİŞ DEĞİL DİRİLİŞTİR

Anıt önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bahçeli'nin açıklamalarına göre, şehitler zulüm karşısındaki dik duruşları ve tavizsiz yaşantılarıyla tüm topluma örnek teşkil eden yiğitler olarak tanımlandı. Şehadetin bir son olmadığını belirten MHP lideri, ülkücüler için üstlenilen makamların hakkı tam anlamıyla verilmesi gereken tarihi birer emanet olduğunu aktardı.

27 MAYIS TARİHİNİN ANLAMI NEDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi geleneğinde 27 Mayıs tarihi, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi olaylarda hayatını kaybeden isimlerin anıldığı sembolik bir gün olarak kabul ediliyor. Kızılcahamam'daki anıt ziyareti, her yıl parti yönetimi ve teşkilat mensuplarının katılımıyla tarihi bir vefa ve geçmişle muhasebe buluşması niteliği taşıyor.

Taşınan unvanların ardında çok büyük bedeller ve ağır çileler yattığını hatırlatan Bahçeli, bu özel anma gününü mübarek fedakarlıkların yeniden idrak edildiği kutlu bir muhasebe zamanı olarak nitelendirdi.