Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı işgücü istatistiklerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan TR61 bölgesinde istihdam verileri ülke ortalamasından daha olumlu bir tablo çizdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yüzde 8,3 olarak ölçülen işsizlik oranı, bu üç ilin toplamında yüzde 5,8 seviyesinde kalarak önceki yılın rakamlarını korudu.

Bölgesel veriler incelendiğinde, Antalya ili özelinde işsizlik oranının yüzde 5,8 olduğu aktarıldı. Komşu iller Isparta'da bu oran yüzde 6,0, Burdur'da ise yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılında da aynı seviyede olan bölgesel işsizlik rakamlarının, 2025'te herhangi bir artış göstermemesi dikkat çekti.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIMDA ARTIŞ

İşgücüne katılım verilerinde Antalya bölgesi, Türkiye genelini geride bıraktı. Ülke genelinde yüzde 53,5 olan işgücüne katılma oranı, TR61 bölgesinde yüzde 58,2'ye yükseldi. İl bazlı değerlendirmede Antalya yüzde 59,3'lük katılım oranıyla zirvede yer alırken, Isparta yüzde 53,6 ve Burdur yüzde 53,9 seviyesinde kaldı.

Benzer şekilde, istihdam oranlarında da Antalya'nın performansı öne çıktı. Türkiye genelinde yüzde 49,0 olan istihdam oranı, bölge genelinde yüzde 54,8 olarak hesaplandı. Antalya özelinde ise bu rakam yüzde 55,9'a ulaşarak bölgenin en yüksek istihdam oranını oluşturdu.

HİZMET SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

TÜİK verilerine göre bölgedeki ekonomik faaliyetlerin dağılımı, turizm ve hizmet sektörünün bölge ekonomisindeki taşıyıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu. 2024 yılında yüzde 66,7 olan hizmet sektörünün istihdamdaki payı, 2025'te yüzde 68,3'e yükseldi. Türkiye genelinde bu oranın yüzde 59 seviyesinde kalması, bölgenin dinamiklerini netleştiriyor. Alanya gibi turizm kapasitesi yüksek ilçelerin de içinde bulunduğu Antalya havzasında, hizmet sektöründeki bu genişlemenin yerel ekonomiye doğrudan etki ettiği ve turizm sezonu dışındaki istihdam sürekliliğinin yakından takip edildiği biliniyor.

Aynı dönemde bölgedeki sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 16,6'dan yüzde 16,3'e ufak bir gerileme yaşarken, tarım sektörünün yeri yüzde 15,4 olarak ölçüldü. Türkiye genelinde ise sanayi yüzde 27, tarım ise yüzde 14'lük bir paya sahip.