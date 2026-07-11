Denizcilik tarihi Titanik, 1956'da batan SS Andrea Doria ve 2012'de karaya oturan Costa Concordia gibi büyük facialarla biliniyor. Ancak İngiliz The Telegraph gazetesinin yayımladığı habere göre, MS Achille Lauro isimli yolcu gemisi, tek bir kazadan ziyade peş peşe yaşadığı trajediler nedeniyle denizcilik uzmanları tarafından dünyanın en lanetli gemisi olarak tanımlanıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI HOLLANDA'DA İNŞA EDİLDİ

Geminin yapım süreci, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Hollanda'nın Vlissingen kentindeki bir tersanede başladı. İlk olarak Willem Ruys adıyla suya indirilen bu devasa deniz aracı, Avrupa'nın savaş sonrası toparlanma dönemindeki en modern mühendislik projelerinden biriydi. Toplam 192 metre uzunluğa ve yaklaşık 21 bin groston ağırlığa sahip olan gemi, sekiz adet İsviçre üretimi motorun güç verdiği iki büyük pervane ile hareket ediyordu. Aynı anda 900 yolcuyu ağırlayabilen Willem Ruys, dönemin konfor ve hız standartlarını belirleyen son büyük okyanus gemilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

GEMİNİN İSMİNDEKİ TRAJİK DETAY NEDİR?

Geminin ilk ismi olan Willem Ruys, 19. yüzyılda Royal Rotterdam Lloyd şirketini kuran Hollandalı girişimciye ait gibi görünse de asıl gerçek savaşın karanlık yüzünü yansıtıyordu. İsim, şirketin kurucusunun aynı adı taşıyan torununa adanmıştı. Genç iş insanı Willem Ruys, Hollanda'nın Nazi Almanyası tarafından işgali sırasında Almanlar tarafından rehin alınmış ve ardından kurşuna dizilerek infaz edilmişti. Bu nedenle gemi, daha ilk seferine çıkmadan önce savaşın acımasız hatırasını gövdesinde taşıyan tarihi bir sembole dönüştü.