Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında öğretmenlerin yıllık ders sınırları, ilkokul öğrencilerine yönelik destek eğitimleri ve yaz dönemi ücretlendirmeleri yeniden belirlendi.

İLKOKULLARDA DESTEK EĞİTİMİ SÜRECİ

Yayımlanan karara göre, ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe ve matematik derslerinde özel destek eğitimi programları uygulanacak. Düzenlemede ayrıca bir öğretmenin bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla 160 saat ders verebileceği kuralı da kayıt altına alındı.

YAZ TATİLİ VE AKADEMİ ÜCRETLERİ NASIL OLACAK?

Yeni yönetmelik, yaz tatilinde görev alan eğitimcilerin mali haklarını da netleştirdi. Yaz aylarında açılan kurslarda görevli öğretmenlere ve yöneticilere haftalık 44 saate kadar ek ders ücreti ödemesi yapılacak. Öte yandan, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren öğretmen ve yöneticiler için bu sınır haftalık 30 saat ek ders ücreti olarak belirlendi. Bu pratik düzenleme, eğitimcilerin mesai dışı eğitim faaliyetlerine katılım standartlarını yasal bir çerçeveye oturtmuş oldu.