Alanya’da uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla Hacet Mahallesi’nde yakalandı.

ASAYİŞ EKİPLERİ NOKTA ATIŞI YAPTI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı infaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün izini Hacet Mahallesi’nde tespit etti.

9 YILIN ÜZERİNDE CEZASI VARDI

Yapılan incelemelerde M.Y. (47) isimli şahsın, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs kısa sürede yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Y., cezaevine gönderildi.

Alanya’da son dönemde aranan şahıslara yönelik operasyonların hız kazandığı dikkat çekiyor. Emniyet birimleri, benzer suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.