Ramazan Bayramı yaklaşırken Antalya’daki berberlerden kritik çağrı geldi: Yoğunluk artmadan tıraş olun, son gün sıkışıklığından kaçının.

Ramazan Bayramı’na günler kaldı. Antalya’da her bayram öncesi yaşanan o tanıdık tablo yine kapıda. Berberlerde bayram yoğunluğu henüz zirveye çıkmamış olsa da esnaf şimdiden uyarıyor: “Son güne kalmayın.”

Şehir genelinde özellikle arife günü oluşan yoğunluk hem esnafı zorluyor hem de vatandaşın istediği gibi tıraş olmasını engelliyor. İşin özü şu; herkes aynı gün gelince, kimse memnun ayrılmıyor.

SON GÜN YOĞUNLUĞU YİNE KAPIDA

Antalya’da berberlik yapan Selahattin Kapanoğlu, yıllardır değişmeyen alışkanlığa dikkat çekti. “21 senedir bu işi yapıyorum, insanlar hep son güne bırakıyor” diyor. Ona göre erken gelen kazanıyor.

Kapanoğlu, “bayram tıraşını son güne bırakmamak neden önemli” sorusuna şöyle yanıt veriyor:

“Erken gelinirse hem biz daha rahat çalışıyoruz hem de müşteriye daha fazla vakit ayırabiliyoruz. Ama son gün… gerçekten çok sıkışık oluyor.”

Eskiden haftada bir tıraş olanların artık daha seyrek geldiğini de ekliyor. Bu da bayram öncesi birikmeyi daha da artırıyor.

VATANDAŞ DA DERSİNİ ALMIŞ GİBİ

Berbere erken gelenlerden Mustafa Körpe, geçen yıl yaşadığı deneyimi unutamamış. “Geçen bayram son güne bıraktım, hiç memnun kalmadım” diyor. Bu yıl işi sağlama almış.

Bir başka müşteri Alpay Kayahan ise denge meselesine dikkat çekiyor:

“Çok erken gelince de saç uzuyor. Ama son güne bırakınca da düzgün olmuyor. Ortasını bulmak lazım.”

Aslında herkes aynı şeyi söylüyor ama yine de… son gün geleneği kolay kolay bitmiyor.

ESNAF BAYRAMA YORGUN GİRİYOR

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da tabloyu net özetliyor. Vatandaşın alışkanlıklarını değiştirmediğini, bu yüzden bayram öncesi berber yoğunluğu Antalya genelinde ciddi seviyeye ulaştığını belirtiyor.

Uzun, “Son gün çok yoğunluk oluyor. Esnafımız yoruluyor, bayram yapamıyor” diyor.

Çağrısı ise oldukça net:

“Vatandaşlarımız erkenden gelsin. Hem daha sağlıklı tıraş olur hem de yoğunluk yaşanmaz.”

Yani mesele sadece tıraş değil. Biraz planlama, biraz alışkanlık…

Son gün kapıya dayanınca, zaten geç oluyor.