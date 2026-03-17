Aydınlık Gazetesi’nde yer alan iddialar sonrası Alanya’da vatandaşlar tedirgin: “Biz ne yiyoruz?” sorusu gündemde

Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan’ın kaleme aldığı yazıda ortaya atılan “at eti satışı” iddiaları, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da tartışma yarattı. Özellikle kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya bağlı olduğu öne sürülen market ve kasaplar üzerinden yürüyen tartışma, Alanya’daki gıda güvenliği konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

İDDİALARIN ODAĞINDA MERSİN VAR

Arslan’ın yazısında yer alan iddialara göre, Mersin’de bazı işletmelerde vatandaşlara “dana eti” adı altında at eti satıldığı öne sürüldü. Yazıda, söz konusu yapı içinde yer aldığı belirtilen şirketler ve kişilerle ilgili çeşitli bağlantılar da sıralandı.

Arslan yazısında;

"Süleymancılar Mersin'deki at eti olayıyla ilgili halka açıkça yalan söylüyor!

▪️Alihan Kuriş yönetimi, Mersin'de vatandaşlara "dana kavurma" diyerek at eti yedirdiğini ortaya çıkarmamız üzerine panikledi.

▪️Cemaatin şirketi Akdeniz Toros, yaptığı açıklamada, haberde adı geçen Toros Gıda ile alakalarının olmadığını söyledi.

▪️Oysa bu sabaha kadar (16 Mart 2026) Akdeniz Toros'un internet sitesinde Toros Gıda'nın adı da yer alıyordu!

▪️Akdeniz Toros'un ürettiği sucuk, salam, sosis gibi ürünler cemaat üyelerinin sahibi olduğu marketlerde satılıyor.

▪️Mersin'de de cemaatin önde gelen isimlerinden Halim Eren, sahibi olduğu Toros Gıda şirketi ve Toros Market'lerde Akdeniz Toros'un ürünlerini satıyor.

▪️Ancak bugün, Halim Eren'in marketleri olan Toros Gıda Akbelen Şube ve Toros Market Çarşı Şube, Akdeniz Toros'un sitesinden kaldırıldı. (2 gün önce aldığım ekran görüntüsünü de delil olarak paylaşıyorum)

▪️Halim Eren'in bütün Mersin tanıyor. Süleymancıların Özel Akbelen Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nu da yönetiyor. Akdeniz Toros'la ilişkisi de biliniyor.

▪️Cemaat yönetimi büyük panikte!

▪️Cemaatin mensupları dahi olaya büyük tepki gösteriyor!

▪️Alihan Kuriş ve yönetimi köşeye sıkıştı. Devletimiz artık bu yapı için gereğini yapmalı" dedi.

ALANYA’DA “ACABA VAR MI?” SORUSU

Bu gelişmelerin ardından Alanya’da vatandaşlar arasında “Benzer bir durum burada da olabilir mi?” sorusu konuşulmaya başlandı. Özellikle mahalle aralarındaki kasaplar ve zincir dışı marketler üzerinden tartışma büyüyor.

Bir vatandaş, “Artık et alırken iki kere düşünüyoruz. Fiyat ucuzsa şüpheleniyoruz” derken, başka biri ise “Etiket var ama güven yok gibi…” diyerek endişesini dile getirdi.

Aslında mesele sadece bir iddia değil. Çünkü son dönemde Türkiye genelinde artan gıda sahteciliği vakaları, vatandaşın güvenini zaten sarsmış durumda.

— Kaan Arslan (@kaanarslanKA) March 16, 2026

DENETİM ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

İddiaların ardından sosyal medyada ve yerel çevrelerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na denetim çağrıları yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, özellikle Alanya gibi turizm bölgelerinde gıda güvenliğinin daha sıkı kontrol edilmesini istiyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddiaların doğruluğu konusunda herhangi bir kesinlik bulunmuyor. Ancak ortaya atılan bu iddialar, gıda sektöründe denetim konusunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlattı.

ALANYA'DA VATANDAŞLAR RAMAZAN GÜNLERİNDE TEDİRGİN

Alanya’da yaşayan birçok kişi için et, zaten pahalı bir tüketim kalemi. Şimdi buna bir de “acaba ne yiyoruz?” kaygısı eklenmiş durumda. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünlere yönelirken daha fazla risk almak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Kasap tezgahına bakarken artık sadece fiyat değil, güven de tartılıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından gözler ilgili kurumlara çevrildi. Önümüzdeki günlerde resmi denetim sonuçları ve açıklamalar gelmesi bekleniyor.

Şu an için Alanya’da bu iddiaları doğrulayan somut bir veri bulunmazken, vatandaşın beklentisi net: şeffaflık ve sıkı denetim.