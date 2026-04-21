23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sosyal medyada yayılan “kutlamalar iptal edildi” iddiaları, Alanya’da da veliler ve öğrenciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve yerel yönetimlerden gelecek açıklamalara çevrildi.

RESMİ İPTAL KARARI YOK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 23 Nisan kutlamalarının ülke genelinde iptal edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Bu kapsamda Alanya’daki okullarda da törenlerin planlandığı şekilde yapılması bekleniyor.

İlçe genelinde özellikle ilkokul ve ortaokullarda hazırlıkların sürdüğü, öğrencilerin bayram programları için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

ETKİNLİKLERDE ESNEKLİK OLABİLİR

Bakanlık kaynaklarına göre kutlamalar, 23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun şekilde gerçekleştirilecek. Ancak bazı etkinlik içeriklerinde, güncel gelişmelere bağlı olarak program bazlı düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Bu durum, Alanya’daki bazı okullarda programların daha sade tutulabileceği veya içeriklerin yeniden planlanabileceği anlamına geliyor.

BELEDİYELERDE KARARLAR DEĞİŞEBİLİR

Türkiye genelinde bazı belediyelerin konser ve eğlence programlarını iptal ettiği ya da ertelediği biliniyor. Alanya Belediyesi cephesinde ise şu ana kadar tüm etkinliklerin iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel yönetimlerin, özellikle açık alan etkinlikleri ve sahne programlarıyla ilgili son dakika düzenlemeleri yapabileceği değerlendiriliyor.

ALANYA’DA OKULLARDA KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Mevcut tabloya göre Alanya’da okullardaki 23 Nisan törenlerinin yapılması bekleniyor. Ancak programların kapsamı, hem ulusal düzeydeki gelişmeler hem de yerel kararlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Velilerin ve öğrencilerin, güncel duyurular için okul yönetimleri ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor.