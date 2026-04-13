Pazartesi sabahına sarsıntıyla uyandık. Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında beş dakika arayla iki farklı deprem kaydedildi. İlk sarsıntı saat 08.43 sularında 3.5 büyüklüğünde gerçekleşirken, asıl korkutan ikinci hamle oldu. Saatler 08.48’i gösterdiğinde Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde daha şiddetli bir sarsıntı hissedildi.

AFAD verilerine göre ikinci deprem yerin 16.17 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntı sadece Demre’de değil, komşu ilçeler Finike ve Kumluca başta olmak üzere Alanya ve Gazipaşa’nın yüksek kesimlerinde de hafif şekilde duyuldu. Sabah işine gitmeye hazırlanan vatandaşlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, sahil bandındaki kafe ve dükkanlarda avizelerin sallandığı görüldü.

FİNİKE VE KUMLUCA DA HİSSETTİ

Depremin olduğu dakikalarda balkonunda kahvaltısını yapan emekli bir amcamız, "Hafiften bir salladı ama sonra geçti, biz buralarda alıştık artık bu Akdeniz’in huylarına" dedi. Geçim derdiyle uğraşan bölge halkı için deprem, mutfaktaki pahalılığın yanında sadece saniyelik bir gündem değişikliği yaratıyor. Zaten nisan ayında yaylalara kar düşmesiyle uğraşan Antalya halkı, şimdi de yerin altındaki bu hareketliliği konuşuyor.

Deniz altındaki fay hatları bu aralar biraz hareketli sanki. Özellikle kıyı şeridinde oturanlar için bu durum her ne kadar "rutin" gibi görünse de sarsıntının derinliği hissedilirliği artırıyor.

Depremin merkez üssü olan Demre açıklarında şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir ihbar ulaşmadı. Antalya Valiliği ve yerel birimler durumu yakından takip ediyor.