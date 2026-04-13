Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanların en büyük sentetik hap sevkiyatlarından birini durdurdu. Bir süredir teknik takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen gruba yönelik Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonun hedefinde sadece sokaktaki satıcılar değil, bu işin kitabına uydurulmuş hali de vardı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, sistemin nasıl işlediği de ortaya çıktı.

Saha araştırmaları sırasında ekipler, uyuşturucu etkisi olan ve normalde kırmızı ya da yeşil reçeteyle satılması gereken hapların piyasaya usulsüz sürüldüğünü fark etti. Olayın içinde bir doktorun ve eczacıların olması ise şaşkınlık yarattı. Zaten bu hapların son dönemde gençlerin ulaştığı en tehlikeli maddelerin başında geldiği biliniyor. Renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarının, normalde tedavi amaçlı kullanılması gerekirken, kazanç kapısına dönüştürülmesi mahalle aralarındaki huzuru da kaçırmıştı.

Operasyon günü jandarma timleri, önceden belirlenen 1 özel muayenehane, 2 eczane ve şüphelilerin kullandığı bir aracı didik didik aradı. Aramalarda kutularca, tam 425 bin adet hap ele geçirildi. Bu kadar çok hapın tek bir operasyonda yakalanması, kurulan tezgahın büyüklüğünü de kanıtlıyor aslında. Muhtemelen bu ilaçlar bir şekilde fatura ediliyor ya da sisteme giriliyordu ama son durak eczane rafları değil, bağımlıların cebi oluyordu.

Alanya sokaklarında konuşulanlara göre bu tarz hapların yaygınlaşması aileleri tedirgin ediyor. Mutfaktaki yangınla, faturalarla uğraşan vatandaş bir de çocuğunun bu haplara kolayca ulaşmasından korkuyor. Mahalle sakinlerinden biri, "Eskiden buralarda böyle şeyler duymazdık ama şimdi eczane ilacı uyuşturucu olmuş diyorlar, korkuyoruz" diyerek durumun ciddiyetini özetledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında muayenehanesi olan o doktorun da bulunduğu 5 kişi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin işlemleri ise halen devam ediyor.