Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanıklı davada yeni bir aşamaya geçildi. Rüşvet verme suçlamasıyla 10 iş insanı hakkında hazırlanan ek iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi. 3 Kasım 2026 Salı günü görülen duruşmada 6 iş insanının beyanı alınırken, duruşmaya katılmayan bazı sanıklar hakkında yakalama ve zorla getirme kararları verildi.

MUHİTTİN BÖCEK DAVASINDA 10 İŞ İNSANI İÇİN EK İDDİANAME

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana davayla birleştirildi. Mahkeme daha önce 17 kişi hakkında rüşvet verme suçundan suç duyurusunda bulunmuştu. Bu süreçte 10 iş insanı hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle yargılamada yeni sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Antalya Bölge Adliye Binası Konferans Salonu'nda saat 09.30'da başlayan duruşmada, ek iddianamede yer alan iş insanlarının belediyeyle ticari ilişkileri ve dosyaya konu para transferleri ele alındı.

Ek iddianamede Demir Demir, Yusuf Yadoğlu, Serkan Temuçin, Hakan Işık, Mehmet Akif Kiraz, Sezgin Köysüren, Mehmet Salih Akar, İbrahim Tunç, Fikret Bayram ve Muvaffak Erdoğan'ın isimleri yer aldı.

DEMİR DEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Duruşmada 10 iş insanından 6'sının beyanı alındı. Mahkemeye katılmayan Demir Demir hakkında yakalama kararı gündeme gelirken, Muvaffak Erdoğan ve Mehmet Salih Akar'ın zorla getirilmesine yönelik işlem yapılmasına karar verildi.

Antalya'daki yerel basının aktardığı son duruşma bilgilerine göre, eksik kalan sanık beyanlarının tamamlanması amacıyla yargılamanın 5 Kasım 2026 Perşembe gününe ertelenmesine karar verildi. Böylece ek iddianame kapsamında dinlenemeyen kişilerin savunmalarının alınması için yeni duruşma tarihi belirlendi.

115 MİLYON TL ALACAK VE 8,5 MİLYON TL ÖDEME İDDİASI

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla ifade veren iş insanı Yusuf Yadoğlu, hakkında 8,5 milyon TL ve 30 milyon TL tutarındaki ödemeler nedeniyle rüşvet verme suçlamasıyla dava açıldığını belirtti.

Yadoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 115 milyon TL alacağı bulunduğunu öne sürerek, bu parayı tahsil edebilmek için 8,5 milyon TL ödeme yapmak zorunda kaldığını savundu. Ödemenin gönüllü bir bağış olmadığını belirten Yadoğlu, ticari faaliyetlerinin devam etmesi ve çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla bu talebi kabul ettiğini söyledi.

Yaklaşık 100 personel çalıştırdığını anlatan Yadoğlu, aylık parça alımı giderlerinin 20 ila 25 milyon TL arasında değiştiğini ifade etti. Belediyeden beklediği ödemelerin gecikmesinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü.

25 MİLYON TL İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Yusuf Yadoğlu, Mustafa Gökhan Böcek'in kendisinden başlangıçta 25 milyon TL talep ettiğini, daha sonra 8,5 milyon TL üzerinde anlaştıklarını iddia etti. Söz konusu ödemenin 2024 yerel seçimleri dönemindeki destek talepleriyle bağlantılı olduğunu savundu.

Muhittin Böcek ile seçim döneminde görüştüğünü de anlatan Yadoğlu, bu görüşmede doğrudan bir para miktarı konuşulmadığını belirtti. Ödeme sürecindeki görüşmelerin ise Gökhan Böcek üzerinden yürütüldüğünü ileri sürdü.

30 MİLYON TL İÇİN BORÇ SAVUNMASI

Yadoğlu'nun mahkemedeki bir diğer açıklaması, Gökhan Böcek'e verdiğini belirttiği 30 milyon TL ile ilgili oldu. Bu paranın rüşvet değil, borç niteliğinde olduğunu savunan Yadoğlu, Gökhan Böcek'in eski eşine konut almak amacıyla kendisinden para istediğini ileri sürdü.

Paranın geri ödeneceğinin söylendiğini ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmadığını belirten Yadoğlu, belediyeyle devam eden ticari ilişkileri nedeniyle talebi geri çevirmekte zorlandığını ifade etti.

Yadoğlu'nun açıklamaları, davada belediyeden alacaklı olan iş insanlarıyla gerçekleştirildiği iddia edilen para transferlerinin hangi koşullarda yapıldığı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu ödemelerin hukuki niteliği mahkemenin değerlendirmesiyle belirlenecek.

İSKAN RUHSATI İÇİN DAİRE VERİLDİĞİ İDDİASI

Ek iddianame kapsamında dinlenen iş insanı Hakan Işık da bir inşaat projesinin iskan işlemleri sırasında yaşadıklarını anlattı. Işık, 2016 yılında yaptıkları başvurunun uzun süre sonuçlandırılmadığını ve dönemin belediye yönetiminden bir isimle görüştüklerini söyledi.

İskan ruhsatının alınabilmesi için projeden bir daire verilmesinin istendiğini öne süren Işık, işlemlerin tamamlanması amacıyla bu talebi kabul etmek zorunda kaldıklarını savundu. İddia edilen daire devri ve belediye işlemleri de yargılama kapsamında değerlendirilen konular arasında yer aldı.

702 SAYFALIK ANA İDDİANAMEDE 26 EYLEM YER ALIYOR

Davanın geçmişine ilişkin Anadolu Ajansının 10 Şubat 2026 tarihli haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık ana iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk iddianamede 41 sanık ve 26 ayrı suç eylemi yer aldı.

İddianamede icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamaları bulunuyor.

Muhittin Böcek hakkında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını istiyor.

Ek iddianamenin ana dosyayla birleştirilmesi, ilk iddianamede yer alan 41 sanıklı yargılamaya yeni suçlamaların ve sanık savunmalarının dahil edilmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte dosyaların birleştirilmesi, yöneltilen suçlamaların mahkeme tarafından sabit görüldüğü anlamına gelmiyor.

MUHİTTİN BÖCEK NE ZAMAN TUTUKLANDI?

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Böcek, İçişleri Bakanlığının kararıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Yargılama sürecinde 8 Eylül 2026 tarihinde de mahkeme karşısına çıkan Böcek, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etmişti. Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye talepleri ise önceki yargılama aşamalarında reddedilmişti.

3 Kasım'daki duruşmada ele alınan ek iddianameyle birlikte belediyeyle iş yapan şirketlerin ödeme süreçleri, seçim dönemine ilişkin mali ilişkiler ve bazı inşaat projelerinin ruhsat işlemleri yeniden mahkemenin gündemine geldi.

DAVADA BİR SONRAKİ DURUŞMA 5 KASIM'DA

Mahkeme, ek iddianame kapsamında savunması alınamayan sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 5 Kasım 2026 Perşembe gününe erteledi. Bir sonraki oturumda zorla getirme ve yakalama kararlarına ilişkin işlemlerin yanı sıra eksik kalan beyanların tamamlanması bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada sanıkların hukuki durumları ve tutukluluklarına ilişkin değerlendirmeler yargılama sürecinde devam edecek. Duruşmalarda dile getirilen suçlamalar ve para transferlerine ilişkin iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmuyor.