Antalya'dan Iğdır'a yolcu taşıyan şehirlerarası otobüs, Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. 3 Kasım 2026 Salı günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumu ağır.

ANTALYA'DAN HAREKET EDEN OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Isparta-Beyşehir kara yolunun Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, devrilen otobüsteki yaralıların tahliyesi ve hastanelere ulaştırılması için çalışma başlattı.

45 YARALIDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Otobüste bulunan 45 kişi kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk haberlerde yaralıların yaklaşık 40'ının sağlık durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişinin Konya'daki hastanelere, 3 kişinin ise Seydişehir ilçesine sevk edildiği bildirildi. Anadolu Ajansının 3 Kasım tarihli haberinde ise hastanelerde tedavi altına alınan 45 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Antalya'dan hareket ederek Iğdır'a ulaşması planlanan otobüsün kazaya karışmasının ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği yönündeki ilk bilgiler değerlendirilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan tahkikat sürüyor.

Kazaya ilişkin ilk bilgiler İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılırken, Anadolu Ajansı da 3 Kasım 2026 tarihli haberinde 45 kişinin yaralandığını ve 3 yaralının durumunun ağır olduğunu doğruladı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.