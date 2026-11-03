Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan rakamlarla birlikte, maaşlara yansıyacak dört aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.

Ekonomist Muhammet Bayram'ın değerlendirmelerine göre, mevcut tablo itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Aynı dönem için memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 6,27 seviyesinde gerçekleşti.

NİHAİ ZAM ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şu an ortaya çıkan tablo yalnızca temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan bir ön veri niteliği taşıyor. Kesin zam oranlarının belirlenebilmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Altı aylık enflasyon rakamlarının ocak ayının başında netleşmesiyle birlikte, memur ve emekli maaşlarındaki nihai artış oranları resmiyet kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 30 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Maaş beklentilerine ilişkin öngörülerini aktaran Bayram, taban aylıklar üzerindeki olası senaryolara dikkat çekti. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki rakam üzerinden yüzde 10'luk bir artış yaşanması halinde tutarın 25 bin lira civarına ulaşmasının beklendiğini belirten Bayram, sürecin sadece oransal zamla sınırlı kalmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen seyyanen zam sinyallerine işaret eden Bayram, yapılacak ek düzenlemelerle birlikte en düşük emekli maaşının 30 bin lira bandında oluşmasını beklediklerini dile getirdi.