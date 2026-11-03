Antalya'da hava koşulları değişiyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıya göre, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini artırırken bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel tahminleri takip etmelerini istedi.

Antalya'da sıcaklıklar sert düşecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre, son günlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 4 Kasım'dan itibaren belirgin şekilde azalacak.

Soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Antalya'nın iç ve yüksek rakımlı bölgelerinde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği bildirildi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Antalya Valiliği'nin açıklamasında, kent genelinde yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği belirtildi.

Rakımı yüksek bölgelerde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Özellikle dağlık bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Çiftçilere zirai don uyarısı

Soğuk hava dalgasının tarımsal üretim üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu belirtilirken tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

Özellikle açık alanda yetiştirilen ürünlerin düşük sıcaklıklardan etkilenme ihtimaline karşı üreticilerin meteorolojik tahmin ve erken uyarıları yakından takip etmeleri öneriliyor.

Sürücüler buzlanmaya karşı dikkatli olmalı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı kara yollarında buzlanma ve don olayları görülebilecek.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde seyahat edecek sürücülerin yol koşullarına uygun hareket etmeleri, hızlarını azaltmaları ve hava durumunu kontrol ederek yola çıkmaları önem taşıyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması durumunda görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'da soğuk hava ne zaman başlayacak?

Antalya Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik uyarının başlangıç ve bitiş tarihleri de açıklandı.

Başlangıç: 4 Kasım 2026 Çarşamba, saat 18.00

Bitiş: 10 Kasım 2026 Salı, saat 09.00 Antalya rüşvet davasında 30 milyon liralık yeni ödeme itirafı İçeriği Görüntüle

Yaklaşık 6 gün boyunca etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklıkların nasıl seyredeceği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminleriyle netlik kazanacak.

Antalya Valiliği'nden vatandaşlara çağrı

Valilik, soğuk hava, kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde kar, buzlanma ve zirai don ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Özellikle çiftçiler, sürücüler ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.