Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oran, yeni yılda ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, emlak vergisi ve araç muayene ücretlerini doğrudan belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Herhangi bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmaması halinde, 1 Ocak 2027'den itibaren tüm vergi ve harç kalemleri yüzde 27,83 oranında zamlanacak. Geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olarak hesaplanan oran, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95'e düşürülmüştü.

2018 ÖNCESİ TESCİLLİ ARAÇLARIN MTV TUTARLARI

Yeni oranlara göre, 1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen 1-3 yaş grubundaki araçlar için 0-1300 cc motor hacminde MTV 7.350 TL, 1301-1600 cc için 12.805 TL, 1601-1800 cc için 22.634 TL ve 1801-2000 cc için 35.665 TL olarak uygulanacak.

Aynı tescil dönemine ait 4-6 yaş araçlarda ise 0-1300 cc motor hacmi için 5.127 TL, 1301-1600 cc için 9.601 TL vergi ödenecek. 7-11 yaş grubundaki 0-1300 cc araçların vergisi ise 2.862 TL seviyesinde olacak.

2018 SONRASI TESCİLLİ ARAÇLARDA YENİ TARİFE

Trafiğe 1 Ocak 2018'den sonra çıkan 1-3 yaş grubundaki araçlarda araç matrahı da hesaplamaya dahil ediliyor. 0-1300 cc motor hacmine sahip ve matrahı 259.900 TL'yi aşmayan araçlar için MTV 7.350 TL olarak belirlendi. Matrahı bu tutar ile 455.300 TL arasında olanlar 8.079 TL, matrahı 455.300 TL'yi aşanlar ise 8.824 TL ödeyecek.

1301-1600 cc kategorisinde matrahı 259.900 TL'nin altında olan araçlar için vergi tutarı 12.805 TL, matrahı 455.300 TL'yi aşanlar için ise 15.375 TL olarak hesaplandı. 1801-2000 cc motor hacminde ve matrahı 651.700 TL'yi aşan en üst gruptaki araçların yıllık vergisi ise 42.791 TL'ye ulaştı.

CUMHURBAŞKANI İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Vergi Usul Kanunu'na göre Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını vergiler ve harçlar için yüzde 50'ye kadar indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Milyonlarca araç sahibinin gözü şimdi, yıl sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen Cumhurbaşkanı kararına çevrildi. Herhangi bir indirim kararı alınmazsa, hesaplanan bu tutarlar 2027 yılı boyunca geçerli olacak ve ödemeler ocak ile temmuz aylarında iki eşit taksit halinde yapılacak.