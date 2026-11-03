Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 5 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasıyla sonuçlanan yolsuzluk soruşturmasında yargılama genişliyor. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hazırlanan 24 sayfalık ek iddianameyle birlikte sanık sayısı 41'den 50'ye yükseldi.

Ana iddianameye göre Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve nüfuz ticareti' gibi suçlamalar yöneltiliyor. Dava dosyasına eklenen yeni iddianameyle, daha önceki duruşmalarda 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen 9 iş insanı ile eski genel sekreter yardımcısı Serkan T. dosyaya sanık olarak dahil edildi.

MAĞDUR SIFATINDAN SANIK KÜRSÜSÜNE GEÇİŞ

Hukuki süreçte yaşanan bu görev değişikliğinin temelinde 'icbar suretiyle irtikap' (zorlamayla rüşvet alma) suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığına yönelik değerlendirme yatıyor. Savcılık makamı, bazı olaylarda memurun vatandaşı zorlaması anlamına gelen baskı unsurunun bulunmadığı kanaatine vararak, ödemelerin karşılıklı rüşvet anlaşması kapsamında yapıldığını değerlendirdi. Bu hukuki yorum, 9 iş insanının mağdur statüsünden çıkarılarak sanık olarak dosyaya eklenmesine yol açarken, Serkan T.'nin ise baskı unsuruna yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

30 MİLYON LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülen son duruşmada ifade veren iş insanı Yusuf Y., seçim döneminde destek amacıyla kendisinden 25 milyon lira istendiğini ve 8,5 milyon lira ödemek zorunda bırakıldığını iddia etti. Duruşma tutanaklarına yansıyan ifadelere göre Yusuf Y. ayrıca, Mustafa Gökhan Böcek'e boşanma ve yeniden evlenme sürecindeki masrafları için 30 milyon lira ödeme yaptığını öne sürdü.

İSKAN RUHSATI KARŞILIĞINDA DAİRE DEVRİ

İnşaat sektörü temsilcilerinden Hakan I. ve Mehmet Akif K. ise iskan ruhsatı alabilmek için yaşadıkları süreci mahkeme heyetine anlattı. 2016 yılında tamamlanan projeleri için evrakların eksiksiz teslim edilmesine rağmen aylarca bekletildiklerini belirten sanıklar, Şubat 2017'de ruhsat karşılığında daire devretmek zorunda kaldıklarını savundu.

Toplam 702 sayfalık ana iddianamede, şüphelilerden el konulan 170 milyon 83 bin lira tutarındaki nakit ve mevduatın yanı sıra 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, lüks marka saat ve cep telefonunun müsaderesi talep ediliyor. Resmi makamların açıklamasına göre, el konulan tüm taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin lira olduğu bildirildi.