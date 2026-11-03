Antalya'da 2026 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan dış ticaret verileri açıklandı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın paylaştığı verilere göre, kentin 10 aylık toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 oranında artarak 1 milyar 928 milyon dolara yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 691 milyon dolar seviyesindeydi.

Dış satımda en büyük payı yine tarım sektörü üstlendi. Tarım ihracatı yüzde 12,4'lük ivmeyle 1 milyar 97 milyon dolara ulaşırken, sanayi sektörü yüzde 5,4 artışla 505,6 milyon dolar, madencilik ise yüzde 17,6 artışla 257,5 milyon dolar gelir sağladı.

YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde, yaş meyve ve sebze ihracatındaki belirgin yükseliş dikkat çekti. Geçen yılın 10 aylık diliminde 536,1 milyon dolar olan yaş meyve sebze dış satımı, 2026'da yüzde 23,9 artarak 664,2 milyon dolara fırladı. Aynı dönemde hububat ve bakliyat ihracatı 62,3 milyon dolar, süs bitkileri ise 53,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tarımın diğer kalemlerinde ise yüzde 3,1'lik hafif bir düşüş yaşanarak 317,4 milyon dolarlık gelir elde edildi.

İHRACAT RAKAMLARI BÖLGE ÜRETİCİSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya'nın toplam ihracatının yüzde 57'sini tek başına sırtlayan tarım sektöründeki bu istikrarlı büyüme, örtüaltı üretim ve bahçe tarımının bölge ekonomisindeki hayati rolünü bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yaş meyve ve sebze ihracatında yakalanan yaklaşık yüzde 24'lük artışın, Alanya ve Gazipaşa gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerdeki çiftçilerin dış piyasadaki rekabet gücünü artırdığına işaret ediyor. Bölgede yetiştirilen tropikal meyveler ve sera ürünlerinin, kentin toplam ihracat ivmesine doğrudan katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Ekim ayı özelindeki verilere de değinen ATB Başkanı Çandır, sadece bir ayda tarım ihracatının yüzde 14,5 artarak 102,2 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Üretimden ihracata kadar değer zincirinde yer alan tüm kesimlerin bu başarıda pay sahibi olduğunu vurgulayan Çandır, bölge çiftçisine ve ihracatçılarına teşekkür etti.