Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç Ceyhan Nehri'ne savruldu. Göksun-Kahramanmaraş Karayolu üzerindeki Kılavuzlu Köprüsü'nde yaşanan kazada, araç sürücüsü ile anne ve babası yaralandı. Kazanın meydana geldiği anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç nehre yuvarlandı

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nun Kılavuzlu Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki E.G. yönetimindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, köprü girişine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan araç, Ceyhan Nehri'ne savrularak kaza yaptı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aynı aileden 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç sürücüsü E.G. ile araçta bulunan 68 yaşındaki annesi S.G. ve 73 yaşındaki babası H.G.'nin yaralandığı belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Hafif ticari aracın köprü girişinde kontrolden çıkarak Ceyhan Nehri'ne savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtları, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi açısından önem taşırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri, olayın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olan koşulların yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.