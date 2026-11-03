Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada bulunan erkek cesedi, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Balık tutan vatandaşların fark ettiği cansız beden, deniz polisi tarafından sudan çıkarılırken, hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

BALIK TUTARKEN FARK ETTİLER

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi üzerinde, Düden Şelalesi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede balık tutan vatandaşlar deniz yüzeyinde kıyafetleri üzerinde bulunan bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

DENİZDEN ÇIKARILIP YAT LİMANINA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan deniz polisi, hareketsiz haldeki kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü.

Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yaklaşık 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olayın ardından gerçekleştirilen ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmadı.

Kimliği belirlenemeyen erkeğin kim olduğunun tespit edilmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alındı.

FALEZLERDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

İlk değerlendirmelerde, şahsın falezlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak ölümün nasıl gerçekleştiği henüz kesinlik kazanmadı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve ölümüne yol açan olayın aydınlatılması için incelemeler sürüyor.