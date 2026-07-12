Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak'ta bulunan atıl durumdaki 4 katlı inşaat halindeki apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre ihtiyaç gidermek amacıyla kullanılmayan binaya giren Osman K. (23), içeride bulunan sertleşmiş boya kovalarına çarparak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden genç, yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Yardım isteyerek ekipleri aradı

Çukurdan kendi imkanlarıyla çıkamayan Osman K., cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çukura uzattıkları merdiven yardımıyla Osman K.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kolundan yaralandığı belirlenince tedbir amaçlı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazetecilere sitem etti

Çukurdan çıkarıldıktan sonra olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden Osman K., "Ne çekiyorsunuz. Burada sinema mı oynatıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Osman K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kullanılmayan inşaat alanındaki güvenlik önlemleri de yeniden gündeme geldi.