ÇAMLICALILAR Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel hale getirdiği Şenol Hafriyat 22. Tokar Yayla Şenlikleri, 10 Temmuz'da Tokar Yaylası'nda başladı. Yaklaşık 22 yıldır birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi haline gelen şenlik, bu yıl da müzik, kültür ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı organizasyon festival havasında geçerken, şenlik bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.

İLK İKİ GÜN KONSER COŞKUSU YAŞANDI

Şenliğin ilk günü olan 10 Temmuz'da Mehtap Koç sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. 11 Temmuz akşamında ise sevilen sanatçı PAU, yüksek enerjili konseriyle şenliğe renk kattı. Alanya'nın sevilen sanatçıları Fatih Gürpınar ve Onur Oral da sahne performanslarıyla şenliğin coşkusuna ortak oldu.

FİNAL PROGRAMI BUGÜN

Şenliğin final günü olan bugün saat 12.30'da Ankara oyun havalarının sevilen ismi Erkal Sonel, Tokar Yaylası'nda sahne alacak. Katılımcılar, şenliğin son gününde müzik ve eğlence dolu anlar yaşayacak.

OFF-ROAD GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Şenliğin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan off-road gösterisi, dün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Adrenalin dolu gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

2 OTOMOBİL VE 1 MOTOSİKLET SAHİPLERİNİ BULACAK

Şenlik kapsamında düzenlenen çekilişte 2 otomobil ve 1 motosiklet talihlilerine teslim edilecek. Çekiliş, final programı kapsamında gerçekleştirilecek.

TOKAR'DA FİNAL COŞKUSU

Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tüm vatandaşları şenliğin son gününe davet ederek, Tokar Yaylası'nda birlik ve beraberlik içinde final coşkusunu birlikte yaşamaya çağırdı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi