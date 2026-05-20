19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’da her yaştan vatandaşın katıldığı görkemli bir fener alayı ile kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 107’nci yıl dönümünü coşkuyla andı.

Konyaaltı Varyant’tan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Antalya’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar, marşlar söyleyip sloganlar atarak bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Ortaya çıkan görüntüler, kentte Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan geniş katılımı bir kez daha gözler önüne serdi.

KONYAALTI VARYANT’TA SAATLER ÖNCE TOPLANMAYA BAŞLADILAR

Fener alayının başlangıç noktası olan Konyaaltı Varyant çevresinde vatandaşlar saat 18.00’den itibaren toplanmaya başladı. Etkinliğin resmi başlangıcı saat 20.00’de gerçekleşti. Kortejin en dikkat çeken unsurlarından biri, katılımcılar tarafından elden ele taşınan dev Türk bayrağı oldu.

Yürüyüş boyunca gençler, aileler ve çocuklar ellerindeki meşalelerle korteje renk kattı. Bazı aileler çocuklarını omuzlarında ya da bebek arabalarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Böylece 7’den 70’e her yaştan Antalyalı aynı heyecanda buluştu.

PARAMOTOR GÖSTERİSİ VE HAVAİ FİŞEKLER GECEYE RENK KATTI

Kortej hareket ederken Türk Hava Kurumuna ait paramotorlar gökyüzünde gösteri yaptı. Geceyi aydınlatan havai fişekler ve gökyüzündeki gösteriler, yürüyüşe katılan vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Konyaaltı sahili ve şehir merkezinde oluşan renkli görüntüler, Antalya’nın milli bayramlara gösterdiği yoğun ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA GAZAPİZM KONSERİ

Fener alayı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye çıkan Gazapizm, sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi, konser boyunca bayram coşkusunu sürdürdü.

ANTALYA’DA CUMHURİYET COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI

Turizm başkenti Antalya’da düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri, gençlerin ve ailelerin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını güçlü bir şekilde yansıttı. Alanya başta olmak üzere Antalya’nın birçok ilçesinden vatandaşların da katıldığı kutlamalar, kentte unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.