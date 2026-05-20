Alanya Kargıcak Mahallesi’nde yaşayan Olena Yüksel’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Hastanede devam eden tedavi sürecinin ardından Yüksel’in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yakın çevresi tarafından sevilen isimlerden biri olduğu ifade edilen Yüksel’in ölümü, mahallede de üzüntüyle karşılandı. Özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sağlık durumunu kamuoyuyla paylaşan Yüksel’in, uzun süredir zorlu bir tedavi süreci geçirdiği biliniyordu.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda maddi sıkıntılar yaşadığını ve tedavi giderlerini karşılamakta zorlandığını anlatan Yüksel’e, Alanya’daki bazı yardımsever vatandaşların destek olduğu öğrenildi. Destek veren kişilere teşekkür mesajları paylaşan Yüksel’in vefat haberi, kendisine yardım eden kişiler arasında da üzüntü yarattı.

Olena Yüksel’in cenazesi bugün saat 15.30’da Kargıcak Sahil Mezarlığı’nda defnedildi.