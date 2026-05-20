ALANYA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında üyeleriyle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından katılımcılar Türk bayrakları sallayarak bayram coşkusunu yaşadı. Programa oda üyeleri, stajyerler, gençler ve davetliler yoğun katılım gösterirken, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programda konuşan Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Tevfik Atar, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı. Atar, "Bugün kalbimiz bir başka çarpıyor. Bugün, tam 107 yıl önce bir sabah vakti, Samsun ufuklarında parlayan o ilk ışığın, bir milletin kaderini nasıl değiştirdiğini iliklerimize kadar hissediyoruz. 19 Mayıs, sadece takvimdeki bir yaprak değil; bizim için hürriyetin, ayağa kalkışın ve asla pes etmemenin adıdır. 19 Mayıs 1919…Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden ayağa kalktığı gündür. O gün, yalnızca bir vapurun Samsun kıyılarına yanaşması değildir. O gün; esaretin reddedildiği, umudun yeniden filizlendiği, millet iradesinin yeniden doğduğu gündür. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yorgun düşmüş bir millet. İşgal altındaki şehirler. Sessizliğe mahkûm edilmek istenen bir vatan… Ve tam da böyle bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milletine olan sonsuz inancı ile Samsun’a çıkarak tarihin akışını değiştirmiştir. 19 Mayıs 1919’da, Bandırma Vapuru’ndan Samsun rıhtımına adım atan o kararlı ayaklar, aslında karanlığa gömülmek istenen bir vatanın geleceğine yürüyordu. Arkasında yıkılmış bir imparatorluk, dört bir yanı işgal edilmiş bir memleket ve yorgun bir halk vardı. Ama o büyük liderin ve yol arkadaşlarının yüreğinde sarsılmaz bir inanç vardı" dedi.

'MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞINI, YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR'

Atar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bandırma Vapuru’yla o hırçın dalgaları aşarken aslında imkansız denileni gerçeğe dönüştürecek olan o devasa umudu taşıyordu. O gün Samsun’da yakılan meşale, bugün bizlerin yolunu aydınlatmaya, içimizi ısıtmaya devam ediyor. Atatürk, o gün yalnız değildi. Arkasında; bağımsız yaşamayı karakter edinmiş bir milletin duası, umudu ve kararlılığı vardı. Çünkü Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a kadar her dönemde özgürlüğü uğruna mücadele etmiş; gerektiğinde canını ortaya koymuştur. Çanakkale Savaşı’nda “Çanakkale geçilmez” dedirten ruh neyse, 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan ruh da aynı ruhtur. Vatan sevgisinin, birlik olmanın, fedakârlığın ve inancın ruhudur. İşte bu nedenle 19 Mayıs, yalnızca bir başlangıç değil; aynı zamanda bir diriliştir. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Gazi Mustafa Kemal, bu büyük destanın meşalesini gençlere emanet etti. Bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi çok büyük bir anlam taşımaktadır. Çünkü Atatürk biliyordu ki bir ülkenin geleceği; gençlerinin karakteri, bilgisi ve idealleri kadar güçlüdür. Bu yüzden Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlere her zaman güvenmiş ve şöyle demiştir: “Bütün ümidim gençliktedir.” Bizler bugün o emaneti taşıyan nesiller olarak; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Çünkü bağımsızlık sadece savaş meydanlarında kazanılmaz. Bağımsızlık; ekonomide, eğitimde, bilimde, üretimde ve ahlaklı yönetimlerle korunur" diye konuştu.

'BAĞIMSIZLIK MEŞALEMİZ HİÇ SÖNMESİN'

Atar, "Biz mali müşavirler, hayatımızı rakamlarla, bilançolarla, yasalarla örüyoruz. Ancak biliyoruz ki, bizim tuttuğumuz o kayıtların, topladığımız o verilerin asıl anlamı; bu ülkenin kalkınması, bir yetimin hakkının korunması ve Cumhuriyetimizin ekonomik bağımsızlığının perçinlenmesidir. Bizler, mali müşavirler olarak, sadece rakamlarla uğraşan, defter tutan bir meslek grubu değiliz. Bizler, o gün dökülen her damla alın terinin, kurulan ilk yerli fabrikaların, atılan ilk iktisadi adımların ve cumhuriyetin bize miras bıraktığı mali yapının bugünkü bekçileriyiz. Devletimizin gelir kapısının kilidi, üretenin, istihdam sağlayanın en yakın yol arkadaşıyız. Bizim mesleğimiz, bu ülkenin kalkınma mücadelesine doğrudan omuz vermektir. Bizler; Ülkemizin ekonomik bağımsızlığına katkı sunan, üretimin, emeğin ve alın terinin kayıt altındaki temsilcileriyiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir devlet; güçlü ekonomiyle, güçlü ekonomi ise dürüstlükle, emekle ve sorumluluk bilinciyle ayakta kalır. Her doğru kayıt, her şeffaf işlem, her dürüst çalışma; aslında güçlü Türkiye’ye atılmış bir adımdır. Çünkü güçlü ekonomi; güçlü devletin temelidir. Güçlü devlet ise bağımsızlığın en önemli güvencesidir. Bugün sizlere düşen en büyük görev; geçmişinizi unutmadan geleceği inşa etmektir. Teknolojiyi takip eden, araştıran, sorgulayan, ahlaklı ve çalışkan bireyler olun. Ülkenizi sevin. Birlikten ayrılmayın. Çünkü bu topraklar kolay vatan olmadı. Bu ülkenin her karışında bir kahramanın hatırası, bir annenin gözyaşı, bir milletin mücadelesi vardır. Samsun’da yakılan o bağımsızlık ateşi, bugün hâlâ yüreklerimizde yanmaya devam etmektedir. Bizlere düşen görev; geçmişin fedakârlıklarını unutmadan, geleceğe umut olmaktır. Gençlerimizin hayallerine sahip çıkmak, onlara daha adil, daha güçlü ve daha huzurlu bir Türkiye bırakmaktır. O bağımsızlık ateşini hiç söndürmeden gelecek nesillere taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Bu duygu dolu günde; bizlere özgürce hayal kurabildiğimiz bir vatan bırakan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, bugün aramızda olmayan emekçi meslek büyüklerimizi rahmetle ve sonsuz bir özlemle, saygıyla anıyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyor, tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, bu büyük bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne mutlu bağımsızlığına sahip çıkan bir millete. Ne mutlu Cumhuriyetine sahip çıkan gençlere. Bağımsızlık Meşalemiz hiç sönmesin, Birliğimiz daim, Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

