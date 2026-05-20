Mersin’in Silifke ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, bölgede üzüntü yarattı. Göksu Irmağında suyun üzerinde sürüklenen bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan kişinin Ümit Başak (41) olduğu tespit edildi. Hakkında daha önce herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı öğrenilen Başak’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

VATANDAŞLAR SUDA SÜRÜKLENEN CESEDİ FARK ETTİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Göksu Irmağı’nda bir erkek cesedinin su yüzeyinde sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye personeli su yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkardı.

KİMLİĞİ ÜMİT BAŞAK OLARAK BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin Ümit Başak olduğu tespit edildi. Başak hakkında emniyet kayıtlarında herhangi bir kayıp ihbarı bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla çevrede detaylı araştırma yaptı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Ümit Başak’ın cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Adli tıp uzmanlarının yapacağı otopsi sonucunda ölüm nedeninin netleşmesi bekleniyor.

Polis ekipleri, olayın kaza, intihar ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediğini araştırıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüyor. Elde edilecek adli tıp raporu ve diğer deliller doğrultusunda olayın tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşması bekleniyor.