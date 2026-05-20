Malatya deprem son dakika gelişmesi sabah saatlerinde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.00’da kaydedilen sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, depremin ardından saha tarama çalışmalarının başlatıldığı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.