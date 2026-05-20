Erzurum’da gece saatlerinde yaşanan olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde büyük üzüntü yarattı. Güllüce Camisi önünde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, başından silahla vurulduğu belirlenen Alihan Bülbül’ün (32) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Bülbül’ün cansız bedeninin yanında bir tabanca bulunurken, olay yerinde yapılan ilk incelemeler soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ortaya koydu.

CAMİ ÖNÜNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Alihan Bülbül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme başlattı.

OLAY YERİNDE İKİ FARKLI SİLAHA AİT KOVANLAR BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Bülbül’ün cenazesinin yakınında iki farklı silaha ait toplam dört boş kovan tespit edildi. Bu bulgu, olayın tüm yönleriyle araştırılmasına neden oldu.

Polis, ölümün nasıl gerçekleştiğini netleştirmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını ve delilleri incelemeye aldı.

YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Alihan Bülbül’ün cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın intihar, cinayet veya başka bir nedenle gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kapsamlı soruşturma yürütüyor. Otopsi raporu ve kriminal incelemelerin ardından olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.