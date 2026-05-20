ALANYA’DA 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Saat 09.45’te başlayan ikinci bölümde öğrenciler ve katılımcılar Milli Egemenlik Stadyumu’na geçti. Stadyumda yaklaşık 300 kişilik antrenör, sporcu ve gösteri grubu sahne aldı. Kutlama programı bando eşliğinde yapılan geçit töreni ve kortej yürüyüşü ile devam etti. Ardından gökyüzünü renklendiren paramotor gösterisi izleyenlere görsel bir şölen sundu. Cimnastik, halk oyunları, taekwondo ve karate gösterileri ile özel sporcuların performansları büyük beğeni topladı. Programın en anlamlı anlarından biri ise genç sporcuların Türk bayrağını protokole teslim etmesi oldu. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e cevabı da sahnede coşkuyla okundu. Final bölümünde tüm katılımcıların sahaya katılımıyla kapanış performansı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte, gençlerin sergilediği gösteriler ve stadyumu dolduran vatandaşların coşkusu bayram atmosferini zirveye taşıdı. Program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafları çektirilirken, 19 Mayıs’ın taşıdığı bağımsızlık ruhu ve gençliğe verilen değer bir kez daha vurgulandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal kahramanları rahmet ve minnetle anıldı. (Şerife ÇOBAN)

