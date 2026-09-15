ALANYA’DA gerçekleştirilen Türkiye Kupası 9. Etap Sezon Kapanış Yarışları, Alanya Belediyespor’un kadın bisikletçilerinin elde ettiği derecelerle tamamlandı. Büyük Kadınlar kategorisinde Sevim Gerçek bireysel olarak Türkiye birinciliğini elde ederken, takım kaptanı Gamze Ceyhan Türkiye üçüncüsü oldu. Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen Kriteryum Yarışı’nda Hatice Buse Ertekin birinciliğe ulaşarak takıma bir derece daha kazandırdı. Gamze Ceyhan, Sevim Gerçek, Hatice Buse Ertekin ve Dina İhlasi’den oluşan Alanya Belediyespor Büyük Kadın Takımı, sezonu takım klasmanında Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

U17 KADIN TAKIMI TÜRKİYE İKİNCİSİ

Alanya Belediyespor’un genç bisikletçileri de sezon kapanışında kürsüde yer aldı. Ecrin Tuana Ak, Tuana Bulut ve Rümeysa Yaman’dan oluşan U17 Kadın Takımı, Türkiye Kupası Kapanış Yarışı takım klasmanında Türkiye ikincisi oldu.

BİNGÖL: EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK

Alanya Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Bisiklet Şube Sorumlusu Şükrü Bingöl, elde edilen sonuçların sezon boyunca verilen emeğin karşılığı olduğunu belirterek, “Büyük Kadın Takımımızın sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlaması bizim için büyük bir mutluluk. Sevim Gerçek’in birinciliği, Gamze Ceyhan’ın üçüncülüğü ve Hatice Buse Ertekin’in Kriteryum Yarışı’ndaki birinciliği de bu başarıyı taçlandırdı. U17 Kadın Takımımızın Türkiye ikinciliği ise genç sporcularımızın gelişimi açısından ayrıca değerli. Tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Furkan Gülümgil’i tebrik ediyorum. Bizlere destek veren Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Kulüp Başkanımız Faruk Konukçu’ya, Kulüp Müdürümüz Serdar Esen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyespor