ALANYA’DA 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kupası 9. Etap Puanlı Yol Bisikleti Yarışları ile 2026 Yol Bisikleti Sezonu tamamlandı. Sezon boyunca farklı etaplarda mücadele eden Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi sporcuları, genel klasmanda elde ettikleri derecelerle başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Sezonun kapanış yarışlarına ev sahipliği yapan Alanya’da, farklı kategorilerde mücadele eden sporcuların performansları dikkat çekti. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri de U17 Kadınlar ve U19 Erkekler kategorilerinde genel klasman kürsüsüne çıkarak okullarına büyük gurur yaşattı.

YAĞMUR ECRİN ÇOLAKOĞLU SEZONU ZİRVEDE BİTİRDİ

U17 Kadınlar kategorisinde mücadele eden 11-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu, sezon boyunca sergilediği başarılı performansı genel klasman birinciliğiyle taçlandırdı. Zorlu yarışların ardından topladığı puanlarla rakiplerini geride bırakan Çolakoğlu, 2026 sezonunu genel klasmanda 1. sırada tamamladı.

Çolakoğlu’nun elde ettiği derece, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin bisiklet branşındaki sezon başarısının en önemli sonuçlarından biri oldu.

U17 KADINLARDA İLK İKİ SIRA ALANYA’NIN

Aynı kategoride yarışan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman da başarılı bir sezon geçirdi. Ünlükahraman, genel klasmanı 2. sırada tamamlayarak Türkiye ikinciliğine ulaştı.

Böylece U17 Kadınlar kategorisinde genel klasmanın ilk iki basamağında Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri yer aldı. Yağmur Ecrin Çolakoğlu’nun birinciliği ve Elif Ece Ünlükahraman’ın ikinciliği, okulun genç kadın bisikletçilerinin sezon boyunca ortaya koyduğu performansı da gözler önüne serdi.

METEHAN BOZKURT’TAN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin başarısı U19 Erkekler kategorisinde de devam etti. Okulun 12-A sınıfı öğrencisi Metehan Bozkurt, sezon boyunca verdiği mücadelenin ardından genel klasmanda 3. sırayı elde etti.

Bozkurt’un Türkiye üçüncülüğüyle birlikte okul, 2026 sezonunu farklı kategorilerde toplam 3 genel klasman derecesiyle tamamlamış oldu.

BAŞARI TAKIM ÇALIŞMASIYLA GELDİ

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi, elde edilen sonuçların yalnızca sporcuların bireysel performanslarının değil, sezon boyunca ortaya konulan ortak çalışmanın ürünü olduğuna dikkat çekti. Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, çalışanlar, bisiklet antrenörleri, mekanisyenler, sporcu velileri ve sporcuların sezon boyunca büyük bir takım anlayışı içerisinde hareket ettiği vurgulandı.

Sporcuların yarışlara en iyi şekilde hazırlanabilmesi için sezon boyunca sürdürülen çalışmaların genel klasman dereceleriyle karşılık bulduğu belirtilirken, elde edilen sonuçların tüm okul camiası için gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

GÖZLER ŞİMDİ 2027 SEZONUNDA

2026 sezonunu Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğüyle tamamlayan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nde yeni hedefler için çalışmalar devam edecek. Okul yönetimi, 2027 sezonu hazırlıklarına ara vermeden devam edeceklerini belirtirken, başarıda emeği bulunan tüm antrenörlere, sporculara, velilere ve okul çalışanlarına teşekkür etti. (Mehmet TUNÇ)