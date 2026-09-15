Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda 6 kişi tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, emniyet personeli ile avukatlar hakim karşısına çıkarıldı.

Elde edilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında ilk olarak avukat R.K. ve aynı büroda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E.'ye uzanan iddialar tespit edildi. İncelemelerde ayrıca O.U.'nun eşi N.U., S.G. ve firari durumdaki M.A.S. hakkında da çeşitli kayıtlara ulaşıldığı aktarıldı.

DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇIKAN BULGULAR

Dijital cihazlardan elde edilen ve suç unsuru taşıdığı değerlendirilen veriler sonrasında operasyon genişletildi. Hakkında adli işlem başlatılan Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E. görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan komiser M.A. da açığa alınan isimlere eklendi.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Emniyet bünyesinde yürütülen iç denetim ve adli birimlerin koordineli çalışmasıyla tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler R.K., İ.Ü., O.U., E.D.E., M.A. ve S.G. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli, nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklandı. İl genelinde idari işleyişin şeffaflığını sağlamaya yönelik adli süreçlerin emniyet birimlerince yakından takip edildiği bildirildi.