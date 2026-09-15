Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu atama kararlarına göre, kurumun üst yönetimindeki görev dağılımı yeniden şekillendi. Yapılan son düzenlemeyle Genel Sekreter Yardımcısı Hüsamettin Elmas görevden alındı. Elmas'tan boşalan koltuğa, nisan ayından bu yana Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yapan Mutlu Gürler vekaleten getirildi.

Belediyedeki bir diğer atama işlemi ise Çiğdem Hacıoğlu'nun statüsünde gerçekleşti. Halihazırda Park ve Bahçeler Daire Başkanı olan Hacıoğlu, 6 Ekim 2025 tarihinde Mustafa Gürbüz’ün yerine vekaleten atandığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine asaleten getirildi.

YENİ YÖNETİCİNİN AFET YÖNETİMİ GEÇMİŞİ

Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenen Mutlu Gürler, jeoloji yüksek mühendisi kimliğiyle biliniyor.

1968

Gümüşhane doğumlu olan Gürler, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi'nde zemin araştırma ile güçlendirme alanında doktora eğitimi aldı.

ATAMALARDA HANGİ UZMANLIKLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Kamuoyuna aktarılan özgeçmiş detaylarına göre, Gürler'in kariyeri ağırlıklı olarak afet ve risk yönetimi üzerine yoğunlaşıyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi'nin kurucu başkanlığını üstlenen Gürler, İzmir'de de İZSU

Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Geçmişte Orman ve Adalet bakanlıklarında da görev alan Gürler'in bu göreve getirilmesi, belediyenin kentsel dirençlilik ve afet hazırlığı alanındaki idari adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.