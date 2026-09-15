Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, kentteki okul öncesi eğitim maliyetlerinin ulaştığı seviyelere dikkat çekerek kamusal eğitim talebinde bulundu. Koç'un açıklamasına göre, zorunlu olmayan ve devlet okullarında dahi gizli maliyetler barındıran ana sınıfı eğitimleri, aile bütçesinde ağır bir yük oluşturuyor.

Devlet okullarına bağlı ana sınıflarının yasal olarak ücretsiz kabul edilmesine rağmen, uygulamada katkı payı, beslenme, kulüp ve materyal giderleri velilerden talep ediliyor. Veli-Der verilerine göre, Antalya'da yemekli ana sınıfları için aylık 3 bin 200 TL istenirken, bağımsız anaokullarında bu rakam 3 bin 700 TL'ye kadar çıkıyor. Özel sektördeki okul öncesi eğitim ücretleri ise 15 bin TL ile 45 bin TL bandında değişiklik gösteriyor.

KADIN İSTİHDAMINA OLUMSUZ ETKİ

Artan kreş ve ana sınıfı maliyetleri, kadınların çalışma hayatındaki varlığını da doğrudan tehdit ediyor. Tülin Koç, ücretsiz okul öncesi eğitim imkanının bulunmamasının çocuk bakım sorumluluğunu tamamen kadınların üzerine yıktığını aktardı. Bakım maliyetlerinin bir kadının elde edeceği muhtemel gelire yaklaşması, anneleri iş gücünden çekilerek ev içi emeğe yönelmek zorunda bırakıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN EĞİTİM BÜTÇESİ

Güncel ekonomik şartlarda bir çocuğun aylık okul öncesi eğitim maliyeti, asgari ücretli bir çalışanın toplam gelirinin yüzde 20 ila 25'ini aşmış durumda. Temel ihtiyaçların karşılanmasının zorlaştığı bu tabloda, eğitim masraflarının hane gelirindeki yüksek payı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişim krizini daha da derinleştiriyor.

Okul öncesi eğitimin ayrıcalık değil anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Koç, bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. Çocukların bilişsel ve sosyal gelişimleri için kritik olan bu döneme eşit erişimin, toplumsal adaletin de temeli olduğu ifade edildi.