Türkiye genelinde 1 Temmuz 2018 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasını kapsayan konkordato verileri yayımlandı. Açıklanan tablolara göre, finansmana erişim zorluğu ve artan borç yükü nedeniyle Antalya, 171 konkordato kaydıyla Türkiye genelinde en çok konkordato ilan edilen 6'ncı il konumunda bulunuyor.

Listenin ilk sırasında 1.624 kayıt ile İstanbul yer alırken, onu 683 kayıtla Ankara izledi. Sıralamanın devamında ise 306 kayıtla İzmir, 281 ile Kocaeli ve 261 ile Bursa geldi. Son 12 aylık dönemi kapsayan 1 Eylül 2025 - 31

Ağustos 2026 verilerinde ise toplam 1.868 sektörel kayıt tespit edildi.

EN FAZLA RİSK HANGİ SEKTÖRLERDE?

Sektörel bazda yapılan incelemelere göre, son bir yılda en fazla konkordato kaydı inşaat alanında gerçekleşti. İnşaatı sırasıyla tekstil, metal ürün imalatı ve tarım sektörleri takip etti. Bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olan sebze ve meyve toptancılığı ile gıda sektöründeki başvuru artışları da istatistiklere yansıdı.

HALDEKİ DURUM NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ağustos ayında yaptığı değerlendirmede, Antalya Toptancı Hali'ndeki bazı firmaların konkordato sürecine girmesinin temel nedenlerini yüksek faiz oranları ve finansman sıkıntısı olarak açıklamıştı. Ekinci, mevcut tabloya rağmen sektörün çöktüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Tarım ve toptancılık faaliyetlerinin kent ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle, bu alanlardaki finansal dalgalanmalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.