ANTALYA’DA yaklaşık 200-250 kişiden aldığı araç ve gayrimenkuller karşılığında toplam 1 milyar 200 milyon TL bedelinde karşılıksız çek verdiği belirlenen D.S., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Kepez ilçesinde giyim ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin sahibi D.S.’nin gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda D.S.’nin yakınları, akrabaları ve aynı köyde yaşayan kişilerden araç ve gayrimenkul satın aldığı belirlendi. Şüphelinin söz konusu alımların karşılığında çek verdiği tespit edildi.

ÇEKLERİN TOPLAM BEDELİ 1 MİLYAR 200 MİLYON TL

Polisin tespitlerine göre D.S.’nin yaklaşık 200-250 kişiden aldığı araç ve gayrimenkuller karşılığında verdiği çeklerin toplam bedelinin 1 milyar 200 milyon TL olduğu ve çeklerin karşılıksız çıktığı belirlendi.

Çalışmaların ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından D.S., ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.