Antalya'nın tarihi simgelerinden 2 bin yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu, uluslararası bir sanat etkinliğine sahne oldu. Etkinliğin tek yabancı konuk topluluğu olarak öne çıkan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu, dünyaca ünlü 'Spartacus' balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Aram Haçaturyan'ın ölümsüz bestesi ve Nikolai Volkov'un librettosuyla hayat bulan eserin koreografisi, Kazakistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Zaurbek Raybayev tarafından hazırlandı. Yuri Grigorovich'in redaksiyonuyla izleyiciye sunulan performans, Roma İmparatorluğu'na başkaldıran ünlü gladyatör Spartacus'ün tarihi özgürlük mücadelesini çarpıcı bir dille anlattı.

ESER BU AKŞAM YENİDEN SAHNEDE

Antik tiyatronun tarihi atmosferinde sergilenen güçlü müzik ve etkileyici koreografi, yerli ve yabancı binlerce sanatseverden tam not aldı. Yayımlanan etkinlik programına göre, dakikalarca ayakta alkışlanan Kazak bale sanatçıları, bugün saat 21.00'de aynı sahnede eseri ikinci kez sergileyecek.