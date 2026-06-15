Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman ve tarım arazilerinde yangın riskine karşı uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ilkbahar yağışlarıyla büyüyen yabancı otlar sıcakların etkisiyle kuruyarak büyük bir tehlike oluşturuyor.

Özellikle zeytinlikler, ekili araziler ve ormanlık bölgelerin çevresindeki kuru otların ivedilikle temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Müdürlük yetkilileri, tarla ve yol kenarlarındaki temizliğin olası alevlerin yayılmasını engellemede kritik bir rol üstlendiğini bildirdi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Çiftçilerin ve bölge halkının anız yakmaktan kesinlikle kaçınması istenirken, doğaya sigara izmariti atılmamasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Yangın belirtisi veya duman görüldüğü anda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği ifade edildi.

ALANYA'DAKİ ÜRETİCİLER DİKKAT

Antalya genelini kapsayan bu hayati uyarı, tarım ve orman alanlarıyla iç içe olan Alanya'daki üreticiler tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki zeytin, avokado ve narenciye bahçelerinin kenarlarında biriken kuru otların temizlenmesi, hem mahsulü hem de çevredeki ormanlık alanları korumak adına büyük önem taşıyor.