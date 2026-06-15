Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel nüfus istatistiklerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu son bir yılda 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Ülke genelinde büyüme sürerken, 15 ilin nüfusunda gerileme kaydedildi.

Veriler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batıya doğru göç hareketliliğinin devam ettiğini gösterdi. Binde eksi 21,45 oranıyla nüfusu en hızlı azalan il Gümüşhane olurken; Tunceli, Ağrı, Kars ve Siirt de nüfus kaybeden şehirler arasında sıralandı. Buna karşılık Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki iller büyümesini sürdürdü.

ANTALYA NEDEN EN ÇOK GÖÇ ALAN İLLER ARASINDA?

TÜİK verilerine göre Antalya, binde 20,21’lik nüfus artış hızıyla Türkiye genelinde en fazla göç alan iller listesinde ilk sıralarda yer aldı. Tekirdağ, Muğla ve Kocaeli gibi illerle birlikte ön plana çıkan kentin büyümesinde; turizm, hizmet ve inşaat sektörlerindeki canlılık temel etkenler olarak aktarıldı.

GÖÇ DALGASININ BÖLGESEL YANSIMALARI NELER?

Şehrin sunduğu istihdam olanakları ve yaşam koşulları, iç göçün Antalya'ya yönelmesinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle Alanya gibi turizm ile inşaat lokomotifine sahip ilçelerin, kentin genel nüfus hareketliliğindeki payı dikkat çekiyor. Artan göç ivmesinin, bölgedeki kamu hizmetleri, barınma ihtiyacı ve istihdam piyasası üzerindeki muhtemel etkileri yakından takip ediliyor.