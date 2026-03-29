Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı özellikle Alacabel geçidinde etkili oluyor. Sürücüler için kritik uyarı geldi, yolun açık kalması için ekiplerin sahadaki çalışması sürüyor.

Antalya-Konya yolunda kar yağışı, pazar günü özellikle yüksek rakımlı kesimlerde ulaşımı zorlaştırdı. Akseki-Seydişehir karayolunda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, sürücüler açısından dikkat gerektiren bir tablo ortaya çıkardı. Bölgedeki son bilgiler, karın özellikle Alacabel hattında yoğunlaştığını gösteriyor.

ALACABEL’DE KAR KALINLIĞI ARTTI

İhlas Haber Ajansı’nın 29 Mart 2026 tarihli aktarımına göre, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayan kar yağışı, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Günün daha erken saatlerinde geçen başka bir haberde ise aynı bölgede kar kalınlığının 5 santimetre seviyesinde olduğu belirtilmişti. Bu fark, yağışın gün içinde kuvvetlendiğine işaret ediyor.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SAHADA

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri Alacabel mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin temel hedefi, Antalya-Konya bağlantısında yolun ulaşıma açık kalmasını sağlamak. Özellikle yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte görüş ve zemin güvenliği daha da önem kazanıyor.

KAR HANGİ HATTA ETKİLİ OLUYOR?

Son paylaşılan bilgilerde kar yağışının Yarpuz Mahallesi’nden başlayıp Seydişehir kaçış rampalarına kadar yaklaşık 30-35 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. Daha erken saatlerde bu mesafe yaklaşık 25 kilometre olarak aktarılmıştı. Bu da yağış alanının ilerleyen saatlerde genişlediğini gösteriyor. Antalya’dan Konya yönüne gidecek sürücüler için bu hat, günün en dikkat isteyen güzergâhlarından biri haline geldi.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Özellikle ağır tonajlı araçlar, uzun yol yapanlar ve gece saatlerinde geçiş planlayanlar için Antalya-Konya yolunda kar yağışı son durum takibi önem taşıyor. Alanya’dan iç kesimlere çıkacak sürücüler açısından da bu tablo, yüksek rakımlı geçişlerde hava şartlarının bir anda sertleşebildiğini yeniden hatırlattı. Zincir, kış lastiği ve hız kontrolü bu hatta daha da önemli hale geliyor.

Bölgede yağışın seyrine göre ekiplerin sahadaki müdahalesinin devam etmesi bekleniyor. Yol tamamen kapanmış değil; ancak sürücüler için temkinli seyir artık bir tercih değil, zorunluluk gibi duruyor. Bir anda bastırıyor çünkü. Özellikle virajlı ve eğimli kesimlerde küçük bir hata bile ciddi risk oluşturabiliyor.