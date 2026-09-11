ESENYURT’ta 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı yoğun duman kaplarken, üst katlarda bulunan 2’si çocuk 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

ALEVLER BODRUM KATINDAN YÜKSELDİ

Yangın, saat 21.45 sıralarında Fatih Mahallesi 993. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen alevler kısa sürede büyürken, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binanın üst katlarına kadar ulaştı. Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında bulunan bazı kişiler ise dışarı çıkamadı.

2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişinin kurtarılması için itfaiye ekipleri merdiven aracını kullandı. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 3 kişi bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle bodrum katındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının ardından ekipler binada inceleme yaptı. Bodrum kattaki dairede başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.