ALANYA'DA festival coşkusu hız kesmeden büyüyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Tiyatro Festivali’nin ardından kentin dört bir yanında sanatın, müziğin, edebiyatın ve sporun renkleri hakim olacak. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, dün gerçekleştirilen görkemli lansman toplantısıyla gazetecilere tanıtıldı. Grammy ödüllü iki sanatçının da sahne alacağı festivalin onur konuğu ise usta televizyon programcısı ve radyocu İzzet Öz olacak.

CAZIN USTA İSİMLERİ ALANYA’DA

17-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Caz Festivali, Türk cazının usta ismi Kerem Görsev Trio’nun sahne alacağı “20. Yıl Özel Konseri” ile başlayacak. Dört gün boyunca cazın seçkin örnekleri Alanya’nın tarihi atmosferiyle buluşurken, festival kenti müziğin büyülü ritmiyle saracak. Cazın ardından bu kez edebiyat dünyasının kapıları aralanacak. 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Alanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerini Alanyalılarla buluşturacak. Söyleşi ve imza günleriyle renk katacak fuarın onur konuğu ise Türk edebiyatının usta kalemi Ahmet Ümit olacak.

EKİM AYINDA FESTİVAL RÜZGARI

Festival coşkusu ekim ayında ise zirveye taşınacak. 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 5. Tropikal Meyve Festivali, Alanya’nın dünyada marka haline gelen tropikal meyvelerini bir kez daha vitrine çıkaracak. Renkli görüntülere sahne olması beklenen festival, kentin tarımsal zenginliğini kültür ve eğlenceyle buluşturacak. 17 Ekim’de ise “Tarihi Mekanlardan Yükselen Müzik Tınıları” etkinliğiyle Alanya’nın tarihi dokusu müzikle hayat bulacak. Tarihin izleri arasında yankılanacak ezgiler, kente farklı bir kültür-sanat atmosferi kazandıracak.

SPORUN KALBİ ALANYA’DA ATACAK

Alanya’nın köklü organizasyonlarından 35. Alanya Triatlonu, 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen sporcuların katılacağı organizasyonla Alanya, üç branşın heyecanına ev sahipliği yapacak. 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dans ve Müzik Festivali ise Alanya’nın kültürel mozaiğini sahneye taşıyacak. Yerel kültürün yanı sıra Alanya’da yaşayan farklı kültürlerin dans ve müzik gösterileri vatandaşlarla buluşacak. İki gün boyunca müzik ve dansın ritmi kenti saracak.

CUMHURİYET COŞKUSU BALIK TUTMA YARIŞMASIYLA SÜRECEK

Alanya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu da kentin dört bir yanında yaşanacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının hemen ardından 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek balık tutma yarışmasıyla etkinlik maratonu devam edecek.

KASIM’DA 21. ULUSLARARASI TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK

Alanya’nın geleneksel kültür ve sanat etkinlikleri arasında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, ise bu yıl 21’inci kez sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirecek. 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar için başvuru süreci başladı. Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu ve gerekli belgeleri hazırlayarak 18 Eylül 2026 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Sempozyum kapsamında farklı ülkelerden Alanya’ya gelecek sanatçılar, bölgenin doğal zenginlikleri arasında yer alan diyabaz taşı bloklarını yaklaşık bir ay boyunca işleyerek özgün eserler ortaya çıkaracak. Böylece Alanya, eylül, ekim ve kasım aylarında tiyatrodan caza, edebiyattan gastronomiye, müzikten dansa ve spora uzanan dopdolu bir etkinlik takvimine sahne olacak. Usta sanatçılara, dünyaca ünlü isimlere ve farklı kültürlerden katılımcılara ev sahipliği yapacak Alanya’da sonbahar, rengarenk etkinliklerle adeta bir festivaller mevsimine dönüşecek.

Muhabir: Gülser Yiğit