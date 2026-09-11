BAĞCILAR’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Seyir halindeki skuterin kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan 49 yaşındaki Muhammet Hacıahmet, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAZA ESENLER CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bağcılar ilçesine bağlı Çınar Mahallesi Esenler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammet Hacıahmet’in kullandığı skuter, H.H. yönetimindeki 54 AE 926 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle skuter sürücüsü Hacıahmet ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammet Hacıahmet’in ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacıahmet, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 49 yaşındaki Hacıahmet’in sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi. Doktorların Hacıahmet’i hayatta tutabilmek için yaptığı tüm müdahaleler sonuç vermedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Muhammet Hacıahmet, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hacıahmet’in ölüm haberinin ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği Esenler Caddesi’nde inceleme yaptı. Skuter ile kamyonun çarpışmasına ilişkin detayların belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın kesin meydana geliş şeklinin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanması bekleniyor.