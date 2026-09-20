Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 7-13 Eylül 2026 dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu, Antalya Havalimanı’nın yaz sezonunun son bölümünde Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasındaki yerini koruduğunu ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre Antalya Havalimanı, günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı.

ANTALYA AVRUPA’DA 10’UNCU SIRADA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) EUROCONTROL verilerinden aktardığı ayrıntılara göre Antalya Havalimanı, söz konusu haftada günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları sıralamasında 10’uncu oldu. Antalya’daki trafik seviyesi bir önceki haftaya göre yüzde 3, 2025 yılının aynı dönemine göre de yüzde 3 geriledi. Buna rağmen havalimanının Avrupa’nın ilk 10’u içinde kalması, Antalya’nın özellikle turizm kaynaklı uluslararası hava ulaşımındaki yüksek trafik hacminin sürdüğünü gösterdi.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Aynı raporda İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1.643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul’u günlük ortalama 1.413 uçuşla Amsterdam Schiphol izledi. İstanbul Havalimanı’nın uçuş trafiği önceki haftaya göre yüzde 2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı. Böylece Türkiye’den İstanbul ve Antalya havalimanları Avrupa’nın en yoğun merkezleri arasında öne çıktı.

TÜRKİYE GÜNLÜK 4 BİN 191 UÇUŞA ULAŞTI

Ülke bazındaki verilerde Türkiye, havalimanlarına yapılan iniş ve kalkışlarda günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa’nın en yoğun ilk 10 ülkesi arasında 6’ncı sırada yer aldı. Türkiye’deki günlük ortalama uçuş sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 2 azalırken, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi. Avrupa genelinde ise 7-13 Eylül haftasında günlük ortalama 35 bin 893 uçuş gerçekleştirildi ve toplam trafik geçen yılın aynı haftasının yüzde 2,6 üzerinde gerçekleşti.

THY VE PEGASUS DA İLK 10’DA

Türkiye’nin hava trafiğindeki ağırlığı havayolu şirketlerinin verilerine de yansıdı. SHGM tarafından açıklanan istatistiklere göre Türk Hava Yolları Grubu günlük ortalama 1.831 uçuşla Avrupa’da ikinci sırada bulunurken, Pegasus Hava Yolları günlük ortalama 703 uçuşla 10’uncu sırada yer aldı. THY Grubu’nun uçuş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6, Pegasus’un uçuş sayısı ise yüzde 7 arttı.

YOĞUN TRAFİKTE HAVA SAHASI YÖNETİMİ ÖNE ÇIKIYOR

EUROCONTROL’ün haftalık raporları yalnızca havalimanlarındaki uçuş sayılarını değil, Avrupa hava sahasının operasyonel performansını, gecikmeleri ve trafik akışını da izliyor. Son raporda Avrupa genelinde uçuş başına toplam hava trafik akış yönetimi (ATFM) gecikmesi 2,7 dakika olarak hesaplandı. Bunun 2,1 dakikalık bölümünü uçuş rotası üzerindeki gecikmeler oluşturdu. EUROCONTROL, hava trafik kontrol kapasitesi ve personel kaynaklı nedenlerin Avrupa’daki rota gecikmelerinde başlıca etken olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE GECİKME ÜRETEN ÜLKELER ARASINDA YER ALMADI

SHGM’nin değerlendirmesinde Türkiye’nin en fazla ATFM gecikmesi üreten ülkeler ve hava trafik kontrol merkezleri arasında bulunmadığı da belirtildi. Yoğun havalimanlarında uçuş sayısının yüksekliği kadar hava sahasının düzenli işletilmesi, pist ve terminal kapasitesinin etkin kullanılması, hava trafik kontrol hizmetleri ile havayolları arasındaki koordinasyon da operasyonların sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Antalya gibi turizm hareketliliğinin belirgin biçimde arttığı merkezlerde bu süreç, özellikle yoğun sezonlarda daha kritik hale geliyor.

ANTALYA İÇİN TURİZM TRAFİĞİ BELİRLEYİCİ

Antalya Havalimanı’nın Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasındaki konumu, kentin uluslararası turizm ulaşımındaki rolü açısından da önem taşıyor. Antalya ve Alanya başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerine gelen yabancı ziyaretçilerin önemli bir bölümü hava yolunu kullanırken, Avrupa ile gerçekleştirilen yoğun uçuş ağı havalimanındaki trafiğin temel unsurlarından birini oluşturuyor. EUROCONTROL’ün haftalık verileri ise sezon içindeki değişimin, Avrupa hava sahasındaki genel eğilimlerin ve Türkiye’nin uluslararası hava ulaşımındaki konumunun düzenli olarak karşılaştırılmasına imkân sağlıyor.