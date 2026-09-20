HURDA araç teşviki ve emeklilere ÖTV’siz otomobil düzenlemesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. TBMM’ye farklı tarihlerde sunulan kanun tekliflerinde, belirli yaştaki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımlarında ÖTV istisnası sağlanması öngörülüyor.

Ancak mevcut durumda vatandaşların başvuru yapabileceği yürürlüğe girmiş yeni bir hurda teşviki bulunmuyor. TBMM kayıtlarına göre 5 Mart 2025’te sunulan ve 25 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılmasını amaçlayan teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda. 23 Temmuz 2025 tarihli başka bir teklifte ise 20 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya çıkarılması halinde ilk araç alımında ÖTV alınmaması amaçlanıyor. Bu teklif de komisyonda bulunuyor.

YAŞ SINIRI 20 Mİ, 25 Mİ OLACAK?

Hurda teşvikinde en çok merak edilen konulardan biri araçların yaş sınırı. Ancak Meclis’e sunulan teklifler birbirinden farklı olduğu için henüz kesinleşmiş tek bir yaş sınırı bulunmuyor.

20 Kasım 2024 tarihinde sunulan bir başka teklif ise 25 yaş ve üzerindeki taşıtını geri dönüşüme veren kişilerin yeni alacakları yerli taşıtlarda ÖTV’den muaf tutulmasını amaçlıyor. Bu düzenlemenin de TBMM’deki son durumu “Komisyonda” olarak görünüyor.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇTA SON DURUM

Gündemdeki bir diğer düzenleme ise emeklilere yönelik ÖTV istisnası. Ancak teklif bütün emeklileri kapsamıyor.

27 Şubat 2026 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte, yaşlılık aylığı bağlanan esnaf ve sanatkârlara, emeklilik tarihlerinden itibaren 5 yıl içerisinde bir defaya mahsus ÖTV istisnası tanınması amaçlanıyor. Teklif ayrıca bu şekilde alınan aracın 5 yıl boyunca devredilememesini öngörüyor. Düzenleme halen komisyonda.

20 Şubat 2026 tarihinde sunulan diğer bir teklifte ise kapsam daha geniş tutuluyor. Bu teklifte esnaf ve sanatkârların yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup tarımsal faaliyet nedeniyle yaşlılık aylığı alan çiftçilere de aynı şekilde bir defalık ÖTV istisnası sağlanması hedefleniyor. Bu teklif de henüz yasalaşmadı.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tekliflerin yasalaşma süreci tamamlanmadığı için hurda teşviki veya emeklilere yönelik söz konusu ÖTV istisnasının ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan “başvurular başladı” veya kesin yürürlük tarihi içeren paylaşımlar yerine TBMM ve diğer resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor. Mevcut resmi kayıtlara göre düzenlemeler teklif aşamasında ve vatandaşların başvurabileceği yeni bir uygulama henüz yürürlükte değil.