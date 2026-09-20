OYUNCU Melisa Döngel ile rapçi Murda’nın birliktelik yaşadığı iddiası magazin dünyasında gündem oldu. Birkaç gün önce ilişkiye başladıkları öne sürülen ikili, Melisa Döngel’in doğum günü kutlamasında ilk kez birlikte objektiflere yansıdı.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre Döngel, 27’nci yaş gününü Kuruçeşme’de bir mekânda yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geceye Murda da katıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE YAN YANA

Kutlama boyunca yan yana görüntülenen Melisa Döngel ile Murda, objektiflere birlikte poz verdi. İkilinin samimi tavırları, aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

AŞK SORULARINA SESSİZ KALDILAR

Gecenin sonunda mekândan ilk ayrılan isim Melisa Döngel oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdiğini söyledi ancak özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Döngel’in ardından mekândan çıkan Murda da gazetecilerin yönelttiği aşk sorularına cevap vermedi.

MURDA, DÖNGEL’İN ARACIYLA AYRILDI

Gecede dikkat çeken bir diğer detay ise Murda’nın mekândan Melisa Döngel’in aracıyla ayrılması oldu. Bu görüntüler, ikilinin ilişki yaşadığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Melisa Döngel ve Murda cephesinden ise şu ana kadar ilişki iddialarını doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

18 Eylül 1999’da İstanbul’da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Döngel; Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu ayrıca Prestij Meselesi, Aşk Taktikleri 2 ve Şımarık gibi sinema projelerinde de yer aldı.