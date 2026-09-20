Serik'te bir evin garajında park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek garajın üst kısmında bulunan birinci kattaki eve sıçradı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi 4221 Sokak’ta meydana geldi. Gülsüm Demir’e ait otomobil, garajda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER EVE SIÇRADI

Kısa sürede otomobili saran alevler, garajın üzerinde bulunan binanın birinci katındaki eve de ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, birinci kattaki evin bir odasında da hasar meydana geldi.

‘GELDİĞİMDE BİNA YANIYORDU’

Bina sahibi Ferhat Keskin, yangın sırasında evde olmadığını belirterek, “Saat 21.00-22.00 gibi arkadaşımın yanına gitmiştim. Geri geldiğimde bina yanıyordu. Geldiğimde birinci katta her taraf yanmıştı. Araç da bir yakınımıza ait” dedi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Akçaalan Mahalle Muhtarı Soner Taşar da yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, “Mahallemizde yanan araç kullanılamaz hale geldi. Binanın birinci katında bulunan bir evin odası da zarar gördü. Çok şükür can kaybı yok” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.