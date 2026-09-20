Alanya’da hareketli dakikalar yaşandı. Çevreyolu üzerinde bulunan bir lastik tamir işletmesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Saldırının ardından harekete geçen Alanya Asayiş ekipleri, olayın şüphelisini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi