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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir-Alanya otobüsünde taciz iddiasıyla bir gözaltı

Alanya’da hareketli dakikalar yaşandı. Çevreyolu üzerinde bulunan bir lastik tamir işletmesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi vurularak ağır yaralandı.

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