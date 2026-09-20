SERMAYE Piyasası Kurulu’nun (SPK) 131 fonun tasfiyesine yönelik kararının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmalar gündemdeki yerini koruyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle finans piyasalarına yeni giren ve kısa sürede yüksek kazanç elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“EVİNİ, ARABASINI SATANLAR PANİK YAŞIYOR”

Memiş, yatırımcıların kısa sürede yüksek getiri elde etme düşüncesiyle bütün birikimlerini piyasaya aktarmalarının ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Özellikle evini veya otomobilini satarak ya da günlük yaşamında ihtiyaç duyacağı parayla yatırım yapanların piyasalardaki sert hareketler karşısında paniğe kapılabildiğini belirten Memiş, yatırım kararlarının kulaktan dolma bilgilerle verilmemesi gerektiğini vurguladı.

TÜM BİRİKİMİ TEK YERE YATIRMAYIN UYARISI

Yatırımcıların varlıklarını farklı yatırım araçlarına dağıtmasının önemine değinen Memiş, “sepet kültürü” oluşturulması gerektiğini ifade etti. Böylece tek bir piyasada yaşanabilecek sert düşüşlerden kaynaklanan riskin azaltılabileceğini belirtti.

“HİÇBİR SİSTEM KISA SÜREDE ZENGİN ETMEK İÇİN KURULMADI”

Kısa vadede yüksek kazanç vaatlerine karşı da uyarıda bulunan Memiş, yatırımcıların gerçekçi beklentilerle hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Hiçbir sistem kişileri oturduğu yerden kısa sürede zengin etmek için kurulmadı” ifadelerini kullandı.

2027 İÇİN DE DİKKAT ÇEKTİ

Memiş, 2026’yı piyasalarda manipülasyon tartışmalarının öne çıktığı bir dönem olarak değerlendirirken, 2027 yılında Türkiye ve küresel finans piyasalarında önemli değişimlerin yaşanabileceği görüşünü dile getirdi.

Faiz politikasına ilişkin değerlendirmesinde ise petrol fiyatları, enerji piyasaları ve jeopolitik gelişmelere işaret eden Memiş, faiz indirimi adımlarının ertelenebileceğini ve yıl sonuna kadar “bekle-gör” yaklaşımının gündemde kalabileceğini ifade etti.

Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri yerine risklerini dağıttıkları ve daha uzun vadeli hareket ettikleri bir yatırım stratejisi oluşturmalarının önemini vurguladı.