İZMİR’in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Mahsun Taş (19) yaşamını yitirirken, sürücü Bülent Özer (23) yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bayraklı tünellerinde meydana geldi. Bülent Özer yönetimindeki 35 BNU 075 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bülent Özer ile arkasında bulunan Mahsun Taş yola savruldu.

Kazayı gören ve bölgeden geçen diğer araçların sürücüleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ MAHSUN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Mahsun Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Özer’e ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Özer, daha sonra ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bölgede polis ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirildi. Motosikletin kontrolden çıkmasına neden olan koşulların belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.